Туринський клуб в новому сезоні ще не здобував три очки за гру.

В рамках другого туру чемпіонату Італії трапилася сенсація. "Ювентус" в рідних стінах зазнав поразки від "Емполі", котрий лише повернувся з Серії Б до елітного дивізіону.

Єдиний та переможний гол був забитий в першому таймі - форвард "Емполі" Леонардо Манкузо розписався у воротах Войцеха Щенсни. "Ювентус" вперше в історії програв "Емполі" на своєму полі.

У двох стартових поєдинках чемпіонату "Ювентус" набрав один заліковий пункт. В першому турі туринці зіграли внічию з "Удінезе" (2:2).

Матч проти "Емполі" став першим для "Ювентусу" після трансферу Кріштіану Роналду до АПЛ.

"Ювентус" - "Емполі" - 0:1

Гол: Манкузо, 21

"Ювентус": Щенсни, Куадрадо (Де Шильйо, 82), де Лігт, Бонуччі, Алекс Сандро, Маккенні (Мората, 46), Бентанкур (Локателлі, 66), Даніло, Рабьо (Бернардескі, 55), Дібала, К'єза (Кулусевскі, 66)

"Емполі": Вікаріо, Стоянович, Ісмайлі, Луперто, Маркіцца, Байрамі (Штулац, 70), Хаас, Річчі, Бандінеллі (Журковскі, 80), Манкузо (Пінамонті, 73), Кутроне (Хендерсон, 80)

Відео огляд матчу від медіасервісу MEGOGO.

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Автор: Артем Будрін