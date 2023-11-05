Сергій Сидорчук провів 77 хвилин на полі і був замінений.

Футболіст збірної України Сергій Сидорчук вперше забив гол у складі нової команди - бельгійського "Вестерло".

32-річний півзахисник вийшов у стартовому складі "Вестерло" на матч проти "Левену" у 13-му турі чемпіонату Бельгії. Сидорчук провів 77 хвилин на полі і був замінений.

На 69-й хвилині Сидорчук вразив ворота суперника, упіймавши м'яч злету і першим дотиком влучивши у дальній кут. Також колишній "динамівець" заробив жовту картку.

У підсумку його команда перемогла з рахунком 2:0 і набрала 10 очок. У турнірній таблиці "Вестерло" посідає передостанню сходинку й бореться за виживання в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, що у вересні Сидорчук після 10 років у складі "Динамо" перейшов до "Вестерло".

Цими вихідними українці забивають у топ-чемпіонатах: Віталій Миколенко відзначився голом в поєдинку АПЛ проти "Брайтону", а Віктор Циганков і Артем Довбик забили "Осасуні" у видовищному матчі Ла Ліги.

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