"Жирона" здобула вольову перемогу в 12-му турі Ла Ліги завдяки фантастичній грі українців.

У суботу, 4 листопада, відбувся поеіднок 12-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Осасуна" приймала "Жирону".

Гра проходила на стадіоні "Ель Садар" в Памплоні і завершилася перемогою гостей.

Перший гол у цій грі забили гості - на 16-й хвилині з передачі Артема Довбика відзначився Іван Мартін. "Осасуні" вдалося зрівняти рахунок на 25-й хвилині - гол забив Анте Будімір. На початку другого тайму хорватський нападник оформив дубль і вивів господарів поля вперед. Асистував йому Хоан Мохіка.

Відео дня

На 71-й хвилині гри "Жирона" рахунок зрівняла - гол з передачі Мігеля Гутьєрреса забив українець Артем Довбик. А на 80-й хвилині каталонці вийшли вперед. Третій гол команди організували українці - Артем Довбик віддав пас, а Віктор Циганков забив гол.

Крапку в цій грі поставив Алейш Гарсія, який забив четвертий м'яч "Жирони" на 90-й хвилині.

"Осасуна" - "Жирона" - 2:4

Голи: Будімір, 25, 55 - Мартін, 16, Довбик, 71, Циганков, 80, Гарсія, 90

Відео голів "Жирони":

Відзначимо, що український нападник Артем Довбик вийшов на цю гру в стартовому складі "Жирони" і відіграв 85 хвилин. Статистичний портал SofaScore оцінив його гру в 9,0 бала. Це найкраща оцінка серед усіх футболістів цього матчу. Віктор Циганков з'явився на полі на 70-й хвилині, замінивши Яна Коуто. Його гру оцінили в 7,3 бала.

Після 12-ти турів "Жирона" займає перше місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. В активі каталонського клубу 31 набране очко. "Осасуна" з 13 балами йде на 11-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Жирона" зіграє проти "Райо Вальєкано", а "Осасуна" зустрінеться з "Лас-Пальмасом".

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