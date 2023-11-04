Віталій Миколенко був визнаний кращим футболістом у складі "Евертона" в цій грі.

У суботу, 4 листопада, відбувся поєдинок 11-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Евертон" приймав "Брайтон".

Гра проходила на стадіоні "Гудісон Парк" і завершилася внічию.

Господарі поля відкрили рахунок у дебюті першого тайму - на 7-й хвилині гол забив український захисник Віталій Миколенко. Однак утримати перемогу "ірискам" не вдалося. На 84-й хвилині гри Ешлі Янг після прострілу з флангу зрізав м'яч у власні ворота.

"Евертон" - "Брайтон" - 1:1

Голи: Миколенко (7) - Янг (84, автогол)

"Евертон": Пікфорд, Янг (Паттерсон, 90), Тарковський, Брентвейт, Миколенко, Гаррісон, Гарнер, Гей, Макніл, Дукуре, Калверт-Левін (Бету, 90)

"Брайтон": Вербрюгген, Велтман, Данк, ван Хеке, Адінгра (Ігор, 90), Мілнер (Буонанотте, 79), Гілмор (Дауд, 68), Мітома, Гросс, Лаллана (Педро, 46), Фергюсон (фаті, 68)

Попередження: Гейє (43), Дукуре (54), Брентвейт (77), Тарковський (81) - Гілмор (20), Данк (23)

Огляд матчу:

Український захисник Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі і відіграв весь матч. Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 7,5 бала. Це найкраща оцінка серед усіх гравців "Евертона".

Після 11-ти турів "Евертон" займає 15-е місце в турнірній таблиці АПЛ, заробивши 11 очок. В активі "Брайтона" 18 балів.

У наступному турі чемпіонату Англії з футболу "Евертон" зіграє проти "Крістал Пелас", а "Брайтон" зустрінеться з "Шеффілд Юнайтед".

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