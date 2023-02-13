Життя 28-річного футболіста вдалося врятувати завдяки щасливому випадку.

У неділю, 12 лютого, у захисника луганської "Зорі" Олега Данченка стався інфаркт на тренуванні.

Як повідомляє "ТаТоТаке", у 28-річного футболіста тричі зупинялося серце, але лікарі зуміли реанімувати захисника і відправили його в лікарню.

Відзначається, що врятувати життя футболістові вдалося завдяки щасливому випадку: поруч з тренувальним полем "Зорі" проходив семінар Австрійського футбольного союзу, в якому брали участь медики з дефібрилятором. Саме завдяки їм і вдалося знову запустити серце гравця.

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Зараз Данченко знаходиться в реанімації. Прогнозів з приводу його майбутнього у футболі лікарі поки що не дають. Можливо, гравцеві знадобиться операція.

Варто відзначити, що за час кар'єри в жодному клубі у Данченка не були виявлені проблеми з серцем.

Нагадаємо, в січні минулого року дружина Олега Данченка Вікторія трагічно загинула в результаті автокатастрофи. ДТП сталася на трасі Київ - Одеса.

Олег Данченко перейшов в "Зорю" в січні минулого року з грецького клубу АЕК. Луганський клуб орендував захисника на півтора року з опцією викупу.

У складі "Зорі" правий захисник зіграв 17 матчів у всіх турнірах, записавши собі в актив одну гольову передачу.

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