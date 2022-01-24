Футболісти грецького футбольного клубу АЕК не залишилися байдужими до трагічних подій, які сталися з рідними відразу трьох своїх одноклубників - Олега Данченка, Нікоса Короміласа та Іліаса Атмацидіса.
У неділю, 23 січня, в рамках 19-го туру чемпіонату Греції з футболу АЕК здобув перемогу над "Атромітосом" з рахунком 2:0. Перемогу в матчі національної першості футболісти в роздягальні присвятили вищеназваним гравцям, повідомляє Gazzetta.gr.
У 27-річного українського захисника Данченка, який цієї зими відправився в оренду в луганську "Зорю", в страшному ДТП в Одесі загинула дружина.
Читайте такожПішов з життя легендарний масажист і фізіотерапевт ДинамоУ свою чергу, Коромілас нещодавно втратив батька, а у Атмацидіса померла мати.
Олег Данченко: кар'єра
- Данченко виступав за "Динамо"(Хмельницький), одеський "Чорноморець" і донецький "Шахтар", з якого двічі ходив в оренду в російські клуби: "Анжи" (у сезоні 2017-2018) і "Єнісей" (у 2019 році).
- У червні 2019 року Данченко підписав повноцінний контракт з казанським "Рубіном". Він провів за команду 19 матчів, після чого влітку 2020 року на правах оренди перейшов в "Уфу". Взимку "Уфа" хотіла продовжити оренду українця, але він вибрав перехід в грецький АЕК.
- У 2019 році Данченко пояснив свій трансфер в "Рубін", висловивши думку, що "Росія і Україна помиряться". Також він сказав, що при переїзді в Росію його "не особливо цікавила" громадська думка.
- Восени 2018 року Данченко викликався до збірної України, але не дебютував за команду. Після переїзду в Росію він перестав отримувати виклики в національну команду.