Дружина українського захисника загинула в аварії.

Футболісти грецького футбольного клубу АЕК не залишилися байдужими до трагічних подій, які сталися з рідними відразу трьох своїх одноклубників - Олега Данченка, Нікоса Короміласа та Іліаса Атмацидіса.

У неділю, 23 січня, в рамках 19-го туру чемпіонату Греції з футболу АЕК здобув перемогу над "Атромітосом" з рахунком 2:0. Перемогу в матчі національної першості футболісти в роздягальні присвятили вищеназваним гравцям, повідомляє Gazzetta.gr.

У 27-річного українського захисника Данченка, який цієї зими відправився в оренду в луганську "Зорю", в страшному ДТП в Одесі загинула дружина.

Читайте такожПішов з життя легендарний масажист і фізіотерапевт ДинамоУ свою чергу, Коромілас нещодавно втратив батька, а у Атмацидіса померла мати.

Олег Данченко: кар'єра