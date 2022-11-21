Нідерланди розпочнуть свій шлях на ЧС-2022 поєдинком проти національної команди Сенегалу.

У понеділок, 21 листопада, в рамках першого туру групового раунду ЧС-2022 з футболу збірна Сенегалу зіграє проти національної команди Нідерландів.

Гра проходила в Досі на стадіоні "Ель-Туммама", місткістю 40 000 глядачів.

Збірна Сенегалу путівку в Катар завоювала в стикових матчах третього етапу відбору в Африці зі збірною Єгипту. У першій грі вдома єгиптяни виграли з рахунком 1:0. У повторній зустрічі перемогу з аналогічним рахунком здобула збірна Сенегалу. В результаті суперечка вирішилася тільки в серії пенальті. З рахунком 3:1 переміг Сенегал.

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Підопічні Луї ван Гала володарями квитка в Катар стали за підсумками основного європейського кваліфікаційного турніру. Вони в групі G фінішували на першому місці, залишивши позаду всіх конкурентів.

У 10 матчах відбору "помаранчеві" набрали 23 очки - 7 перемог, 2 нічиї, 1 поразка.

У своїй історії збірні Сенегалу і Нідерландів ніколи не зустрічалися. У рейтингу ФІФА "помаранчеві" йдуть на восьмій позиції, а представник Африки - 18.

Сенегал - Нідерланди: прогноз

Фаворитом майбутнього матчу аналітики вважають збірну Нідерландів.

На перемогу нідерландців букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 1,60. Нічия - 3,90. Успіх збірної Сенегалу оцінюється коефіцієнтом - 6,80.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають перемогу нідерландців з рахунком 1:0. Коефіцієнт на даний результат - 5,20.

Сенегал - Нідерланди: трансляція

В Україні поєдинок збірних Сенегалу та Нідерландів у прямій трансляції показуватиме лише відеосервіс MEGOGO. Також буде доступна пряма радіотрансляція гри в ефірі Радіо Промінь.

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Також у записі цей матч покажуть регіональні канали Суспільного і сайт Суспільне Спорт. Там поєдинок транслюватиметься о 23:55 за київським часом.

Додамо, що в неділю, 20 листопада, свій поєдинок цієї групи зіграли збірні Еквадору і Катару, в якому перша команда здобула перемогу з рахунком 2:0. Таким чином, зараз південноамериканці займають перше місце в групі А з 3 очками.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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