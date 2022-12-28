"Челсі" і "Манчестер Юнайтед" не зазнали проблем у 17-му турі першості Англії.

У вівторок, 27 грудня, були зіграні два матчі в рамках 17-го туру чемпіонату Англії з футболу.

Лондонський "Челсі" в першому матчі ігрового дня на стадіоні "Стемфорд Брідж" приймав "Борнмут". Гра завершилася впевненою перемогою "синіх" з рахунком 2:0.

На 16-й хвилині рахунок у грі відкрив нападник "Челсі" Кай Хаверц. Йому асистував Рахім Стерлінг. Через шість хвилин Мейсон Маунт зміцнив перевагу лондонців, забивши гол ефектним ударом з середньої дистанції.

Тріумф у цій грі дозволив "Челсі" перервати серію з п'яти матчів без перемог.

"Челсі" - "Борнмут" - 2:0

Голи: Хаверц, 16, Маунт, 24

"Челсі": Аррісабалага, Джеймс (Аспілікуета, 53), Кулібалі, Сільва, Кукурелья, Закарія (Галлахер, 82), Жоржиньо, Маунт, Стерлінг (Чалоба, 88), Гаверц, Пулішич (Обамеянг, 82)

"Борнмут": Траверс, Сміт, Сенесі, Келлі, Земура, Стейсі (Ентоні, 46), Кук, Лерма, Біллінг (Крісті, 66), Соланке, Мур (Дембеле, 87)

Огляд матчу:

У другому матчі ігрового дня "Манчестер Юнайтед" здобув розгромну перемогу проти "Ноттінгема".

Гра проходила на стадіоні "Олд Траффорд" і завершилася з рахунком 3:0.

Рахунок у грі відкрив Маркус Рашфорд - на 19-й хвилині зустрічі форвард "червоних дияволів" забив після передачі Крістіана Еріксена. Через три хвилини Рашфорд відзначився гольовою передачею на Антоні Марсьяля, який подвоїв перевагу "МЮ".

Третій гол господарів поля забив на 87-й хвилині Фред, бразилець відзначився після передачі свого співвітчизника Каземіро.

"Манчестер Юнайтед" - "Ноттінгем Форест" - 3:0

Голи: Рашфорд, 19, Марсьяль, 22, Фред, 87

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Біссака, Варан (Магуайр, 77), Шоу, Маласія, Каземіро, Еріксен (Фред, 77), Фернандеш, Антоні (Гарначо, 65), Марсьяль (ван де Бек, 65), Рашфорд (Еланга, 86)

"Ноттінгем Форест": Хеннессі, Ор'є (Вільямс, 74), Воррелл, Болі, Лоді (Тоффоло, 62), Йєйтс, Фройлер, Мангала (Денніс, 63), Джонсон, Авонії (Саррідж, 62), Лінгард (О'Брайєн, 53)

Огляд матчу:

Команда Еріка тен Хага закріпилася на п'ятому місці з 29-ма очками, наблизившись до "Тоттенхема", який випереджає "МЮ" на один бал. При цьому у манкуніанців є матч в запасі. "Челсі" набрав 24 очки в 17 турах чемпіонату і займає восьме місце в турнірній таблиці АПЛ.

"Борнмут" набрав 16 очок і займає 14-е місце в змаганні. "Ноттінгем Форест" залишається однією з найгірших команд ліги: 19-е місце і 13 очок.

Нагадаємо, лідирує в турнірній таблиці АПЛ лондонський "Арсенал". В активі "канонірів" 40 набраних очок. На другій позиції з 33 балами йде "Ньюкасл Юнайтед". "Манчестер Сіті" з 32 очками - на третій сходинці.

Вас також можуть зацікавити новини: