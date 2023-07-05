Руслан Ротань назвав головну проблему молодіжної збірної України перед матчем 1/2 фіналу Євро-2023.

У середу, 5 липня, відбудеться поєдинок півфіналу молодіжного Євро-2023, в якому зустрінуться збірні України та Іспанії.

Головний тренер "синьо-жовтих" Руслан Ротань прокоментував майбутній матч. Фахівець зазначив, що головною проблемою його команди перед цією грою є відновлення.

"Збірна Іспанії - дуже сильна команда. Ми зустрічалися в групі, але в півфіналі буде зовсім інша гра. На юнацькому рівні Іспанія перемагала всіх, виграла всі турніри. Ми це добре знаємо, пам'ятаємо про це. Знаємо силу цієї команди.

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Найбільшою проблемою зараз для нашої команди є відновлення. У нас було на це всього два дні. Це дуже важливий фактор. Також варто враховувати переліт, переїзд. На це пішов час. Плюс інше місто, трохи інший клімат. У Клужі трохи прохолодніше зараз.

Франція - це дуже добре пресингуюча команда, класно повертає володіння. Вони дуже добре почали матч проти нас, це потрібно відзначити. Вони перекрили середину поля - нам було дуже важко виходити в атаки. В таких умовах дуже важливо використовувати простір. Задоволений, що у нас це вийшло. Після пропущеного гола перебудувалися, і у нас все вийшло.

Ми аналізували першу гру збірної Іспанії. Слід зауважити, що це структурна команда, завжди грає першим номером. Всі суперники вивчають і знають її механізми, але всі суперники страждають від цього. На теоретичних заняттях ми на ці моменти вказали хлопцям, але на полі все вирішує індивідуальна майстерність, настрій і характер. Всі разом і дає результат", - наводить слова Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України U21 в рамках молодіжного Євро-2023 вже зустрічалася зі збірною Іспанії. Матч відбувся в рамках третього туру групового етапу і завершився внічию з рахунком 2:2.

В 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 збірна України сенсаційно вибила Францію (3:1). Збірна Іспанії у чвертьфіналі турніру вибила Швейцарію (2:1).

Додамо, що в іншому матчі 1/2 фіналу молодіжного чемпіонату Європи-2023 збірна Англії зіграє проти Ізраїлю.

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