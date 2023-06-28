Збірна України U21 вийшла в 1/4 фіналу молодіжної першості континенту з другого місця.

У вівторок, 27 червня, збірна Україн U21 зіграла внічию проти Іспанії (2:2) в рамках третього туру групового етапу молодіжного Євро-2023.

Головний тренер "синьо-жовтих" Руслан Ротань підбив підсумки поєдинку. Фахівець привітав команду з виходом в плей-офф турніру і присвятив це досягнення українським воїнам, які захищають країну від вторгнення російських окупантів.

"Вітаю команду з виходом у чвертьфінал, ми це заслужили. Матчем з Іспанією ми підтвердили, що команда знаходиться на правильному шляху. Зараз в роздягальні стоїть тиша, але я сказав хлопцям: якби два роки тому, коли ми збирали команду, нам хтось сказав, що ми як мінімум будемо грати на рівних з Іспанією, мабуть, ніхто б не повірив.

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Тому я вітаю підопічних з цим результатом, з хорошою грою, що дуже важливо для мене. Ми довго йшли до цього. Хороший матч як на майбутнє, так і взагалі. Вітаю суперників з першим місцем в групі, у них дуже хороша команда.

Вихід до чвертьфіналу присвячуємо нашим воїнам на фронті. Ми також билися за всю Україну і показали цей результат для всієї країни, наших воїнів.

Перш за все, дуже приємно, що фахівці дуже добре говорять про нашу команду і роблять безліч компліментів. Хлопці це заслужили. Ми прагнули до цього два роки, коли йшли у фінальну частину, прагнули поліпшити нашу гру. Це повна заслуга хлопців.

Я дуже пишаюся нашими хлопцями, які показали себе, які прагнуть і кожен день працюють, щоб покращувати свою гру", - наводить слова Ротаня офіційний сайт УАФ.

Відзначимо, що молодіжна збірна України пройшла груповий етап фінальної частини Євро-2023 без поразок і посіла друге місце в групі, набравши 7 очок. У першому турі підопічні Ротаня перемогли Хорватію (2:0), у другому турі виграли у Румунії (1:0).

В 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 збірна України зіграє проти переможця групи D. ймовірно, це буде збірна Франції. Матчі останнього туру в групі D будуть зіграні 28 червня.

Нагадаємо, фінальна частина молодіжного чемпіонату Європи проходить в Грузії і Румунії з 21 червня по 8 липня.

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