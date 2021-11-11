"Дженоа" готові орендувати Олексія Міранчука в "Аталанти".

Російський хавбек "Аталанти" Олексій Міранчук в найближче трансферне вікно може перейти до "Дженоа", де зараз працює тренером Андрій Шевченко.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

"Аталанта" не проти віддати 26-річного півзахисника до "Дженоа" на правах оренди у січні. Міранчук може стати першим трансфером "Дженоа" після призначення Шевченка на пост головного тренера.

В поточному сезоні Міранчук зіграв 6 матчів в Серії А й відзначився одним гольовим пасом. Він є конкурентом гравця збірної України Руслана Малиновського, який виступає в "Аталанті".

У Олексія є брат-близнюк Антон Міранчук, котрий грає за московський "Локомотив".

Андрій Шевченко в "Дженоа": що відомо

Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.

Шевченко підписав контракт до літа 2024 року.

У першому матчі Шевченко "Дженоа" 21 листопада зіграє проти "Роми" Жозе Моурінью. Далі на генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.

Моурінью поділився враженнями від повернення Шевченка у Серію А. Також Віталій Кличко дав коментар щодо приходу "Шеви" на посаду тренера "Дженоа".

"Дженоа": що відомо про клуб

"Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни та дев'ятикратний чемпіон Італії, але останній чемпіонський титул команда завоювала ще в 1924 році. На євроарені найвищим досягненням клубу є вихід до півфіналу Кубка УЄФА в сезоні 1991-1992.

У складі "Дженоа" виступає ряд вельми відомих футболістів: голкіпер Сальваторе Сірігу, форвард Горан Пандев, захисник Доменіко Крішіто, нападник Маттіа Дестро та інші.

З вересня цього року "Дженоа" належить американській компанії "777 Partners".

Зараз "Дженоа" займає 17-е місце в чемпіонаті Італії.

Автор: Артем Будрін