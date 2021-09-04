"Манчестер Юнайтед" зробив запит до британського уряду, але отримав відмову.

Зірковий нападник Кріштіану Роналду був відправлений на карантин після того, як прилетів з розташування збірної Португалії в Англію, де знову виступатиме за "Манчестер Юнайтед".

Як повідомляє Manchester Evening News, Роналду належить провести на карантині п'ять днів. У другий і п'ятий день він буде здавати тести на коронавірус.

Такі правила для всіх людей, які прилітають до Великобританії з Португалії.

"Манчестер Юнайтед" робив запит до британського уряду з проханням скасувати необхідність проходження карантину для португальця, але отримав відмову.

Таким чином, Роналду зможе приступити до тренувань з "МЮ" лише через п'ять днів і приєднається до тренувань з командою за три дні до матчу АПЛ з "Ньюкаслом".

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Відзначимо, що форвард достроково покинув розташування збірної Португалії, оскільки буде пропускати матч проти Азербайджану через перебір жовтих карток. Якби нападник залишався в збірній ще на одну гру, йому довелося б пропустити поєдинок з "Ньюкаслом".

Трансфер Роналду в "МЮ"

27 серпня Роналду попрощався з одноклубниками по "Ювентусу" і покинув Турин. Цього ж дня "Манчестер Юнайтед" оголосив про домовленість з "Юве" щодо трансферу португальця.

31 серпня Роналду підписав контракт, присвятивши своє повернення в клуб Алексу Фергюсону.

За неофіційними даними, "МЮ" заплатив "Ювентусу" 15 мільйонів євро плюс 8 мільйонів в якості бонусів. Контракт португальця розрахований на два роки з опцією продовження ще на сезон. Він буде заробляти 25 мільйонів фунтів на рік.

Раніше Роналду виступав за "Ман Юнайтед" з 2003 по 2009 роки. На його рахунку 292 матчі, 118 голів і 9 трофеїв, включаючи перемогу в Лізі чемпіонів і три чемпіонські титули в АПЛ.

Автор: Антон Дудар