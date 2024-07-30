Раніше українець грав за бельгійський клуб "Брюгге".

Український футболіст Роман Яремчук перейшов до іншого клубу. Відомо, що спортсмен також грає нападником у складі збірної України.

Яремчук залишив бельгійський "Брюгге" та перейшов до грецького гранда "Олімпіакос", який минулого сезону виграв Лігу конференцій, йдеться у повідомленні пресслужби клубу.

"У сезоні, що нещодавно завершився, він виступав за "Валенсію" на правах оренди з клубу "Брюгге", взявши участь у 29 матчах і забивши чотири голи", - додали на сайті "Олімпіакос". Відео дня

У футбольному клубі нагадали, що Роман Яремчук розпочав свою кар'єру у львівських "Карпатах", після чого приєднався до молодіжної академії київського "Динамо". У першій команді "Динамо" він став дебютантом після оренди в "Олександрії", де провів 17 матчів та забив шість голів.

Вже влітку 2017 року підписав угоду з бельгійським клубом "КАА Гент", де за чотири роки провів 152 матчі та забив 61 гол.

"Потім перейшов до "Бенфіки", де зіграв у 47 матчах і забив дев'ять голів. Влітку 2022 року приєднався до клубу "Брюгге", взявши участь у 32 матчах, забив шість голів і віддавши три гольові передачі", - підкреслили у повідомленні.

Останні новини футболу

Як писав УНІАН, футбольна команда "Полісся" дебютувала у футбольних єврокубках з поразки. Українці у першому матчі другого відбіркового раунду Ліги конференцій поступилися на виїзді словенській "Олімпії".

Також повідомлялось, що Україна програла свій перший матч на Олімпійських іграх. Українські футболісти поступилися збірній Іраку у першому матчі групового етапу на Олімпіаді-2024 з рахунком 1:2.

Вас також можуть зацікавити новини: