У першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій український клуб поступився на виїзді словенській "Олімпії".

Житомирське "Полісся" з поразки дебютувало у футбольних єврокубках. У першому матчі другого відбіркового раунду Ліги конференцій підопічні Імада Ашура поступилися на виїзді словенській "Олімпії".

Перший тайм пройшов за переваги господарів. Українці огризнулися кількома небезпечними контратаками.

Втім, по перерві перевага господарів таки конвертувалася в забитий гол - форвард Олімпії Рауль Флоруч увійшов до штрафного Полісся і з-під захисника влучно пробив у дальній кут.

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А вже у доданий час португальский легіонер словенців Діогу Пінту прийняв м'яч у центрі штрафного Полісся і другим дотиком встановив остаточний рахунок матчу - 2:0.

Додамо, що повторний поєдинок суперників буде номінально домашнім для "Полісся" і відбудеться 1 серпня у польському місті Глівіце.

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Київське "Динамо" розгромило сербський "Партизан" у кваліфікації Ліги чемпіонів. Сербські футболісти відкрили рахунок, однак вже на 40-й хвилині українці його зрівняли. Наповнена небезпеченими моментами гра завершилася з рахунком 6:2.

Раніше головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський заявив, що клуб з величезним нерозумінням сприйняв поїздку суперників до Москви, де вони провели серію матчів проти місцевих клубів та висловлювали їм знаки солідарності.

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