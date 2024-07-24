У другому матчі цієї групи збірна Марокко сенсаційно переграла команду Аргентини.

Олімпійська збірна України з футболу поступилась збірній Іраку у першому матчі групового етапу на Олімпіаді-2024 з рахунком 1:2. Українці відкрили рахунок на старті другого тайму, але потім двічі пропустили.

У другому матчі цієї групи збірна Марокко сенсаційно переграла команду Аргентини з разунком 2:1.

У турнірній таблиці групи Україна йде на останньому місці без набраних очок:

Відео дня

Марокко - 3 очки Ірак - 3 очки Аргентина - 0 очок Україна - 0 очок

Матч другого туру Україна проведе проти Марокко у суботу, 27 липня, о 18:00. До плейоф вийдуть дві найкращі команди з групи.

Виступи збірної України на Євро-2024

17 червня у дебютному матчі на європейській першості збірна України програла Румунії з рахунком 0:3. 21 червня у другому матчі турніру українські футболісти вибороли перемогу над Словаччиною (2:1), а у заключному матчі зіграла в нічию з Бельгією. Таким чином команда зайняла останнє місце в групі та покинула турнір.

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних, в якому українська команда опинилася на 25 місці. Таким чином, порівняно з попередньою версією рейтингу, українська збірна втратила ще одну позицію.

Серед представників УЄФА українська збірна виявилась на 13 місці. Якщо стан справ не зміниться і підопічні Сергія Реброва не піднімуться на 12 сходинку серед європейських збірних, то команда буде в другому кошику при жеребкуванні відбору до чемпіонату світу 2026 року. Справа в тому, що з другого кошику шанс отримати у відбіркову групу сильного суперника набагато вищий.

Вас також можуть зацікавити новини: