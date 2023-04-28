"Рома" і "Мілан" зустрінуться в центральному матчі 32-го туру італійської Серії А.

У суботу, 29 квітня, відбудеться центральний поєдинок 32-го туру італійської Серії А, в якому "Рома" зіграє проти "Мілана".

Зустріч пройде на стадіоні "Олімпіко" в Римі. Головним арбітром матчу призначений Даніеле Орсато.

"Мілан" і "Рома" ведуть відчайдушну боротьбу за місце в топ-4 за підсумками цього сезону Серії А, яке дозволить команді потрапити в Лігу чемпіонів.

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Перед матчем 32-го туру "Мілан" йде на 4-й сходинці, "Рома" - п'ята. У обох команд по 56 набраних очок.

У поєдинку минулого туру "Мілан" впевнено обіграв "Лечче" на своєму полі з рахунком 2:0. Обидва м'ячі у складі "россонері" забив португальський форвард Рафаел Леау.

"Рома", в свою чергу, в минулому турі зазнала фіаско в поєдинку проти "Аталанти" (1:3).

Поєдинок "Мілана" і "Роми" в першому колі поточного сезону чемпіонату Італії вийшов дуже видовищним і завершився з рахунком 2:2. У складі римлян забивали Роджер Ібаньєз і Теммі Абарахам, за "россонері" забивали Побєга і Калюлю.

Рома - Мілан: прогноз

Букмекери вважають, що команди мають рівні шанси на перемогу в цьому протистоянні.

Так, коефіцієнт на тріумф підопічних Стефано Піолі - 2,85. Перемога "Роми" оцінюється коефіцієнтом 2,80. Нічия - 3,05.

На думку аналітиків, матч "Рома" - "Мілан" не буде дуже результативним: тотал більше 2,5 м'яча йде за 2,50, а тотал менше 2,5 м'яча - за 1,58.

Ставки на гол "Мілана" приймаються з коефіцієнтом 1,44. Гол римлян доступний в букмекерських конторах з коефіцієнтом 1,42. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 2,03.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт на цю подію - 6,20.

Рома - Мілан: трансляція

На території України центральний матч 32-го туру Серії А "Рома" - "Мілан" в прямому ефірі транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Мілан" є чинним чемпіоном Італії з футболу.

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