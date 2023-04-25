"Рома" зазнала поразки в центральному матчі 31-го туру Серії А проти "Аталанти".

У понеділок, 24 квітня, відбувся центральний поєдинок 31-го туру італійської Серії А, в якому "Рома" протистояла "Аталанті".

Гра проходила на стадіоні "Атлеті Адзуррі д'Італія" в Бергамо і завершилася впевненою перемогою господарів поля.

Господарі поля відкрили рахунок на 39-й хвилині першого тайму - з передачі Дувана Сапати забив Маріо Пашаліч. На 74-й хвилині зустрічі "Аталанта" подвоїла перевагу в рахунку - забитим голом відзначився Рафаел Толой.

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На 83-й хвилині підопічні Жозе Моуріньо скоротили розрив у рахунку завдяки красивому голу Лоренцо Пеллегріні. Здавалося, що "Рома" може зробити камбек і вирвати нічию, проте, через хвилину, римляни пропустили третій гол. Воротар "Роми" Руї Патрісіу допустив грубу помилку, чим скористався півзахисник "Аталанти" Тен Копмейнерс, встановивши остаточний рахунок на табло.

"Аталанта" - "Рома" - 3:1

Голи: Пашалич, 39, Толой, 74, Комейнерс, 84 - Пеллегріні, 83

"Аталанта": Спортьєлло, Меле (Демірал, 82), Толой, Джимшиті (Паломіно, 73), Скальвіні, Дзаппакоста, де Рон, Пашаліч (Хейлунд, 82), Копмейнерс, Едерсон (Соппі, 90), Сапата (Муріель, 90)

"Рома": Руї Патрісіу, Челік, Льоренте, Манчіні (Дібала, 65), Рожер, Залевський (Спінаццола, 64), Крістанте, Пеллегріні, Бове (Матіч, 64), Сольбаккен (Ель-Шаараві, 64), Абрахам (Белотті, 81)

Попередження: Гасперіні, 27, Де Рон, 30, Паломіно, 86, Копмейнерс, 90+5 - Сольбаккен, 60

Огляд матчу (момент з ляпом Патрісіу на 07:30):

Варто відзначити, що це перша поразка "Роми" за чотири останні матчі в чемпіонаті Італії. Через це фіаско римляни втратили місце в топ-4, їх обійшов "Мілан". Підопічні Жозе Моуріньо тепер йдуть на 5-й сходинці з 56 очками. "Аталанта" займає 7-е місце з 52 балами в активі.

У наступному турі чемпіонату Італії "Рома" зіграє проти "Мілана", а "Аталанта" зустрінеться з "Торіно". Обидва матчі заплановані на 29 квітня.

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