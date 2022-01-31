Чемпіон України ударно розпочав збори в Туреччині.

У понеділок, 31 січня, київське "Динамо" зіграло свій перший контрольний поєдинок на другому навчально-тренувальному зборі, який чемпіони України проводять у Туреччині.

Підопічні Мірчі Луческу здобули розгромну перемогу над досить серйозним противником, постійним учасником єврокубків - болгарським "Лудогорецем".

Рахунок у матчі був відкритий в середині першого тайму, коли на 16-й хвилині Денис Гармаш реалізував пенальті. Потім у кінцівці першої половини матчу Вітіньо подвоїв перевагу "біло-синіх".

На самому початку другого тайму Микола Шапаренко відзначився результативним ударом, вдало зігравши на добиванні. На 75-й хвилині Ілля Шкурін отримавши м'яч у чужому штрафному майданчику, красиво пробив у дальній кут, встановивши рахунок 4:0 на користь киян. Однак останнє слово було за болгарською командою - Кирило Десподов реалізував одинадцятиметровий удар.

"Динамо" - "Лудогорец" - 4:1

Голи: Гармаш, 16 (з пенальті), Вітіньо, 38, Шапаренко, 47, Шкурін, 75 - Десподов, 78 (з пенальті)

"Динамо"(1-й тайм): Бущан, Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Шепелєв, Караваєв, Вербич, Вітіньо, Гармаш

"Динамо"(2-й тайм): Бойко, Кендзьора, Бурда, Боль, Вівчаренко, Яцик, Шапаренко, Буяльський, де Пена, Циганков, Шкурін

"Лудогорец": Падт, Икоко, Пластун, Карничик, Пинас, Шоу (Сантана, 18), Янков, Соуза, Десподов, Рік, Сотіріу

Повний матч:

Відео голів:

Нагадаємо, свій перший навчально-тренувальний збір "Динамо" проводило в Іспанії. У рамках першого збору кияни зіграли чотири матчі. Підопічні Мірчі Луческу обіграли іспанські "Атлетіко Пульпіленьо" (4:0) і "Реал Мурсію" (3:1), а також люксембурзький "Расинг Уніон" (4:0) і зіграли внічию з норвезьким "Буде-Глімтом" (1:1).

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