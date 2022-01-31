У понеділок, 31 січня, київське "Динамо" зіграло свій перший контрольний поєдинок на другому навчально-тренувальному зборі, який чемпіони України проводять у Туреччині.
Підопічні Мірчі Луческу здобули розгромну перемогу над досить серйозним противником, постійним учасником єврокубків - болгарським "Лудогорецем".
Рахунок у матчі був відкритий в середині першого тайму, коли на 16-й хвилині Денис Гармаш реалізував пенальті. Потім у кінцівці першої половини матчу Вітіньо подвоїв перевагу "біло-синіх".
На самому початку другого тайму Микола Шапаренко відзначився результативним ударом, вдало зігравши на добиванні. На 75-й хвилині Ілля Шкурін отримавши м'яч у чужому штрафному майданчику, красиво пробив у дальній кут, встановивши рахунок 4:0 на користь киян. Однак останнє слово було за болгарською командою - Кирило Десподов реалізував одинадцятиметровий удар.
"Динамо" - "Лудогорец" - 4:1
Голи: Гармаш, 16 (з пенальті), Вітіньо, 38, Шапаренко, 47, Шкурін, 75 - Десподов, 78 (з пенальті)
"Динамо"(1-й тайм): Бущан, Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Шепелєв, Караваєв, Вербич, Вітіньо, Гармаш
"Динамо"(2-й тайм): Бойко, Кендзьора, Бурда, Боль, Вівчаренко, Яцик, Шапаренко, Буяльський, де Пена, Циганков, Шкурін
"Лудогорец": Падт, Икоко, Пластун, Карничик, Пинас, Шоу (Сантана, 18), Янков, Соуза, Десподов, Рік, Сотіріу
Повний матч:
Відео голів:
Нагадаємо, свій перший навчально-тренувальний збір "Динамо" проводило в Іспанії. У рамках першого збору кияни зіграли чотири матчі. Підопічні Мірчі Луческу обіграли іспанські "Атлетіко Пульпіленьо" (4:0) і "Реал Мурсію" (3:1), а також люксембурзький "Расинг Уніон" (4:0) і зіграли внічию з норвезьким "Буде-Глімтом" (1:1).
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- В УПЛ "Динамо" після осінньої частини сезону йде на другій позиції, маючи на два бали менше, ніж у "Шахтаря". В активі "гірників" 47 очок, у киян - 45.
- У Кубку України "Динамо" обіграло "Маріуполь" і вийшло в 1/4 фіналу турніру.
- У матчі за Суперкубок України-2021 кияни програли "Шахтарю" з рахунком 0:3.
- "Динамо" не змогло здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. "Біло-сині" програли всі матчі, крім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0). Остаточне положення команд у групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.