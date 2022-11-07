Олександр Зінченко повернувся до складу "Арсеналу" після травми.

Футболіст лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко вийшов на перше місце серед українців за кількістю зіграних матчів в англійській Прем'єр лізі.

У неділю, 6 листопада, хавбек збірної України взяв участь у матчі 15-го туру чемпіонату Англії з "Челсі". Зінченко вийшов на поле в стартовому складі і був замінений на 78-й хвилині. Для українця цей матч став 82-м в АПЛ, і він вийшов на перше місце за цим показником, обігнавши легендарного Олега Лужного (81).

Третє місце за кількістю матчів в АПЛ серед українців займає Андрій Ярмоленко (66).

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Топ-5 українців за кількістю матчів в АПЛ

Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті" - 76, "Арсенал" - 6) - 82 матчі

Олег Лужний ("Арсенал" - 75, "Вулверхемптон" - 6) - 81

Андрій Ярмоленко ("Вест Хем") - 66

Сергій Ребров ("Тоттенхем") - 59

Андрій Шевченко ("Челсі") - 49

Додамо, що "Арсенал" здобув перемогу над "Челсі" в 15-му турі АПЛ з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив бразильський захисник "канонірів" Габріел. Перемога в лондонському дербі дозволила підопічним Артети зберегти лідерство в чемпіонаті. Тепер в активі "канонірів" 34 очки. Челсі займає сьому сходинку в турнірній таблиці.

Нагадаємо, раніше Зінченко виступав за "Манчестер Сіті". 25-річний хавбек перейшов до "Арсеналу" у липні 2022 року. Контракт Олександра з лондонським клубом розрахований до 2026 року. Українець є одним з найбільш високооплачуваних гравців лондонського клубу.

У нинішньому сезоні АПЛ Зінченко взяв участь у шести матчах, в яких відзначився результативною передачею.

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