Сергій Ребров вірить, що Україна зможе пробитися на чемпіонат Європи.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про шанси "синьо-жовтих" пробитися до фінальної частини Євро-2024 з футболу, яка пройде в Німеччині.

На думку 49-річного фахівця, Україна може кваліфікуватися на майбутній чемпіонат Європи.

"Ми всі віримо в те, що зможемо кваліфікуватися. У нас дуже складна група, ми вже почали виступ в ній. Знову ж таки, важливо, що ми представляємо Україну в Європі. Дуже важливо концентруватися на кожному матчі, намагатися в кожній грі брати очки, рухатися крок за кроком", - сказав Ребров на прес-конференції напередодні матчу з Німеччиною.

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Крім того, Сергій Ребров розповів, чому він вирішив повернутися в Україну після декількох років роботи в ОАЕ.

"Я працював в ОАЕ, вважаю, це були успішні роки. Я хотів повернутися в Україну. Я працював шість років за кордоном, звичайно, це було цікаво. У будь - якому випадку, моє серце з Україною, тому в цей період я вирішив повернутися і працювати в національній збірній", - зазначив тренер.

Нагадаємо, у відборі на ЧЄ-2024 збірна України грає в групі з Англією, Італією, Північною Македонією і Мальтою.

Свій перший матч відбору на континентальну першість "синьо-жовті" програли збірній Англії (0:2). У цій грі командою керував тимчасовий тренер Руслан Ротань.

Після контрольного матчу проти Німеччини українська збірна зіграє два матчі в рамках відбору на Євро-2204: проти Північної Македонії та Мальти. Ігри заплановані на 16 та 19 червня відповідно.

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