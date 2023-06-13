Матч проти Німеччини став дебютним для Реброва на посаді тренера збірної України.

У понеділок, 12 червня, відбувся товариський поєдинок між національними збірними Німеччини та України.

Гра проходила в Бремені на стадіоні "Везерштадіон" і завершилася з рахунком 3:3.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував результат свого дебютного матчу на чолі національної команди.

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"Ми намагалися на кожну позицію створити конкуренцію. До гравців, які випали з заявки на матч, немає ніяких питань з приводу тренувального процесу. Треба було вирішувати, але я впевнений, що вони все розуміють. Ці гравці будуть готуватися до офіційних матчів.

Нічия 3:3 з Німеччиною - це успіх чи втрата перемоги? А ви запитаєте себе, чи успіх це зіграти 3:3 з Німеччиною. Це неофіційна гра. Я вважаю, що ми створювали достатньо моментів, могли забивати навіть більше.

Кілька замін були плановими. Ми залишили два і використали їх наприкінці матчу. Миколенко говорив, що трохи відчуває коліно.... У випадку з останніми двома замінами ми дивилися по ситуації на полі.

Я вдячний гравцям, уболівальникам, які прийшли на стадіон. Ми відчували їхню підтримку, це було дуже важливо. Ми відчували підтримку ЗСУ. Ця гра була важливою для України, я дуже вдячний господарям. Для мене особисто це важливий матч, він перший. Я радий, що хлопці серйозно поставилися до гри. Я вважаю, що ми показали гідний результат.

Повторюся, це важливий матч для України. Ми всі вдячні Німеччині за підтримку нашої країни у війні з агресором, за цю зустріч", - наводить слова Сергія Реброва офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, про призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України було оголошено 7 червня. Попереду у "синьо-жовтих" два офіційні матчі в рамках відбору на Євро-2024. 16 червня підопічні Реброва зіграють проти Північної Македонії, а 19 червня зустрінуться з Мальтою.

Додамо, що проти України збірна Німеччини зіграла свій 1000-й матч у своїй історії.

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