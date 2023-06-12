Україна поступилася Англії в першій грі у відборі на Євро-2024 під керівництвом Ротаня.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відповів на запитання про поразку "синьо-жовтих" у матчі першого туру відбору на Євро-2024 проти національної команди Англії.

49-річний фахівець зазначив, що до цієї гри команду готував Руслан Ротань і він не мав впливу на підготовку і вибір складу.

"Не розумію, навіщо говорити про цю гру. Тренером був Ротань. Я не можу коментувати це. Так, якщо Руслан Петрович питав мене - то він питав особисто. Але він був тренером національної збірної. Зараз я вже 3 дні тренер, і я буду відповідати за результат. Буду готувати команду до гри", - сказав Ребров на прес-конференції перед грою проти Німеччини.

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Нагадаємо, в рамках першого туру відбору на ЧЄ-2024 збірна України під керівництвом тимчасового тренера Руслана Ротаня програла Англії з рахунком 0:2.

Сергій Ребров був призначений головним тренером збірної України 7 червня. Його дебют на цій посаді відбудеться 12 червня в матчі проти збірної Німеччини.

Матч Німеччина - Україна пройде в німецькому Бремені на стадіоні "Везерштадіон".

Після зустрічі з німецькою збірною підопічні Сергія Реброва зіграють дві гри в рамках відбору на Євро-2024: 16 червня проти Північної Македонії і 19 червня проти Мальти.

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