Збірна України зіграє проти Італії на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані.

У вівторок, 12 вересня, відбудеться поєдинок шостого туру відбіркового етапу ЧЄ-2024 з футболу, в якому збірна України зіграє проти національної команди Італії.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Італія - Україна

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував майбутній матч проти "Скуадри Адзурри".

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"Я знаю, як буде грати збірна Італії. Гравці розуміють, що це дуже важливий матч для збірної Італії, але це дуже важлива гра для нас. Я завжди кажу гравцям: "Перед матчем ми повинні поважати суперника, але повинні зосередитися на своїй грі".

Якщо ми не покажемо свою гру, то буде важко. Розуміємо, наскільки важлива ця гра для Італії, але ми повинні думати про себе.

Збірна Італії - топ-команда, тому ми її і не перемагали. Ви бачили гру проти Англії. Так, ми отримали очко, але це було дуже-дуже важко. Така ж гра нас чекає і проти Італії. Ми повинні бути готові, вірити в себе і розуміти, що тільки своєю грою ми зможемо завоювати очки на "Сан-Сіро".

Я не розумію, чому Італія зараз переживає кризу? Я бачив їхні ігри. Це була дуже хороша команда, вони показують хороший рівень. Я не вважаю, що у збірної Італії зараз криза. Це дуже сильний суперник, до якого ми повинні ставитися дуже серйозно", - наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

Додамо, що збірна України після п'яти турів посідає друге місце в турнірній таблиці групи C кваліфікації Євро-2024. В активі "синьо-жовтих" 7 очок. Збірна Італії з 4 балами йде на третій сходинці. Лідирує Англія - 13 очок.

Відзначимо, що збірні Італії та України раніше зустрічалися вісім разів. Дві гри завершилися внічию, шість матчів виграли італійці.

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