Андрій Ярмоленко тренується в загальній групі.

У вівторок, 12 вересня, збірна України зіграє проти Італії поєдинок 6-го туру кваліфікації Євро-2024.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров розповів, чи зможе у грі проти "Скуадри Адзурри" зіграти капітан української команди Андрій Ярмоленко.

"Є невеликі пошкодження, але наскільки я бачу - всі тренуються. Після тренування ми подивимося і вирішимо. У нас є 22 польових гравця і 3 воротаря. До тренування немає ніяких пошкоджень, крім мікротравм, які не дуже заважають гравцям.

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Фізичний стан команди? Зараз немає ніякого навантаження, гравці відновлюються. Тренування буде більше для ознайомлення з полем. Немає ніякого навантаження, тільки відновлення.

Чи можна очікувати виходу Андрія Ярмоленка в матчі з Італією? Андрій тренується. Ви бачили, що він був на заміні. На жаль, у нього немає практики. Останні 3-4 дні він тренується в загальній групі. Вважаю, що його поява завтра цілком можлива", - наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко травмувався ще в серпні напередодні першого матчу "Динамо" проти "Бешикташа" в Лізі конференцій.

На матчі проти Англії Ярмоленко був у заявці, але на поле його Сергій Ребров не випускав. Матч завершився внічию з рахунком 1:1.

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