Головний тренер подякував підопічним за прояв характеру, який допоміг переламати хід матчу.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про перемогу збірної України у матчі відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії. 49-річний наставник віддав належне супернику, який діяв зважено, досвідчено і зміг двічі забити у ворота Анатолія Трубіна.

"Дуже важлива й важка гра. Ми не мали достатньо часу, щоб конкретно підготуватися до неї. Але я вдячний гравцям. Після першого тайму ми показали інший рівень гри. Здобули важливі три очки, готуватимемося до Мальти", - заявив Ребров після гри.

Екс-наставник "Динамо" подякував підопічним за прояв характеру, який допоміг переламати хід матчу.

"Я вважаю, що не тільки ми спали, а й Північна Македонія діяла дуже якісно. Якщо ви подивитеся на склад цієї команди, то він дуже серйозний. Ця команда дуже досвідчена, у першому таймі вона контролювали гру. Я дуже вдячний хлопцям за те, що ми перебудували гру після першого тайму. Дуже важливим був гол Забарного. Уже потім ми були впевненими у власних силах", - додав Ребров.

Нагадаємо, що 12 червня дебют Реброва на чолі наставника збірної України завершився нічиєю з німецькою збірною.

Збірна України у відборі на Євро-2024

19 червня збірна України зіграє свій третій матч у рамках кваліфікації Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" буде збірна Мальти.

У першому турі кваліфікації українська команда поступилася Англії.

9 та 12 вересня збірна України проведе матчі проти Англії та Італії відповідно.