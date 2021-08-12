Український фахівець Сергій Ребров відповів на запитання про пропозицію очолити збірну України.
Реброва цитує офіційний сайт клубу "Аль-Айн", який український тренер очолює зараз.
"Звичайно ж, я був би щасливий очолити свою рідну національну збірну. Але зараз я тут, і я виконую свій контракт. У разі, якщо клуб вирішить, що я повинен піти, я безсумнівно прийму пропозицію від національної збірної України", - сказав Ребров.
Раніше "Аль-Айн" опублікував фото, на яких можна побачити, що Ребров знаходиться в розташуванні клубу і готує команду до сезону.
Нагадаємо, Ребров вважався головним кандидатом на заміну Андрія Шевченка у збірній України.
Читайте такожУАФ відмовила двом іноземним тренерам, які бажали очолити збірну України
Зміна тренера у збірній України: головне
Андрій Шевченко 1 серпня зробив заяву, в якій попрощався зі збірною України.
ЗМІ назвали причини, через які Шевченко покинув свій пост.
Спочатку головним кандидатом на пост тренера збірної називався Мирон Маркевич, але потім фахівець повідомив, що йому "навіть не пропонували цю посаду". При цьому Маркевич підкреслив, що новим тренером збірної стане Сергій Ребров, який цього літа підписав контракт з клубом "Аль-Айн" з ОАЕ.
В УАФ обіцяли назвати нового наставника команди 9 серпня, але все ще не зробили це.
Також ЗМІ назвали запасний варіант УАФ на випадок, якщо не вдасться домовитися з Ребровим.