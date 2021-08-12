Український фахівець Сергій Ребров відповів на запитання про пропозицію очолити збірну України.

Реброва цитує офіційний сайт клубу "Аль-Айн", який український тренер очолює зараз.

"Звичайно ж, я був би щасливий очолити свою рідну національну збірну. Але зараз я тут, і я виконую свій контракт. У разі, якщо клуб вирішить, що я повинен піти, я безсумнівно прийму пропозицію від національної збірної України", - сказав Ребров.