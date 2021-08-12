Український тренер готує "Аль-Айн" до нового сезону.

Сергій Ребров, якого називають головним кандидатом на пост головного тренера збірної України, знаходиться в розташуванні "Аль-Айна" в ОАЕ.

Він готує команду до нового сезону. 11 серпня команда почала збір у Дубаї.

Клубна прес-служба "Аль-Айна" опублікувала фото з тренувальних занять команди, а також клубного заходу. На них можна побачити Реброва.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Ребров веде переговори, щоб розірвати контракт з "Аль-Айном".

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Зміна тренера у збірній України: шоловне

Андрій Шевченко 1 серпня зробив заяву, в якій попрощався зі збірною України.

ЗМІ назвали причини, через які Шевченко покинув свій пост.

Спочатку головним кандидатом на пост тренера збірної називався Мирон Маркевич, але потім фахівець повідомив, що йому "навіть не пропонували цю посаду". При цьому Маркевич підкреслив, що новим тренером збірної стане Сергій Ребров, який цього літа підписав контракт з клубом "Аль-Айн" з ОАЕ.

В УАФ обіцяли назвати нового наставника команди 9 серпня, але все ще не зробили це.

Також ЗМІ назвали запасний варіант УАФ на випадок, якщо не вдасться домовитися з Ребровим.

Автор: Антон Дудар