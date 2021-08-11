Фінальні переговори Сергія Реброва з еміратським клубом "Аль-Айн" розпочалися.

Сергій Ребров 11 серпня вступив у фінальну фазу перемовин з керівництвом еміратського клубу "Аль-Айн" щодо розірвання контракту.

Про це повідомив телеведучий каналів "Футбол" Ігор Бурбас у своєму Twitter.

Виконком УАФ, де оголосять ім'я нового тренера збірної України, був запланований на 12 серпня, але засідання перенесли на 17 серпня. Це зробили для того, щоб Ребров встиг розірвати контракт з клубом з ОАЕ.

Нагадаємо, що голова Української асоціації футболу Андрій Павелко підкреслив, що він хоче бачити Реброва на посаді тренера збірної України.

Також в УАФ відмовили двом іноземним тренерам, які бажали отримати крісло керманича збірної України.

Зміна тренера у збірній України: головне

Андрій Шевченко 1 серпня зробив заяву, в якій попрощався зі збірною України.

ЗМІ назвали причини, через які Шевченко покинув свій пост.

Спочатку головним кандидатом на пост тренера збірної називався Мирон Маркевич, але потім фахівець повідомив, що йому "навіть не пропонували" цю посаду. При цьому Маркевич підкреслив, що новим тренером збірної стане Сергій Ребров, який цього літа підписав контракт з клубом "Аль-Айн" з ОАЕ.

В УАФ обіцяли назвати нового наставника команди 9 серпня, але все ще не зробили це.

Також ЗМІ назвали запасний варіант УАФ на випадок, якщо не вдасться домовитися з Ребровим.

Автор: Артем Будрін