Збірна України розташовується в рейтингу в середині третього десятка.

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних, в якому враховані виступи команд на Євро-2020 і Кубку Америки.

Збірна України в новому рейтингу втратила одну позицію - "жовто-сині" тепер розташовуються на 25-му рядку.

Лідер світового рейтингу залишився незмінним, а чемпіони Європи італійці піднялися з сьомого на п'яте місце. Також на дві позиції вгору піднялася Аргентина, яка виграла Кубок Америки. Водночас Португалія впала з п'ятого на восьме місце.

До топ-10 увірвалася збірна США, яка піднялася відразу на десять позицій.

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Топ-10 рейтингу ФІФА

1. Бельгія

2. Бразилія

3. Франція

4. Англія

5. Італія

6. Аргентина

7. Іспанія

8. Португалія

9. Мексика

10. США

25. Україна

Нагадаємо, на Євро-2020 збірна України вперше у своїй історії дійшла до чвертьфіналу.

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Автор: Антон Дудар