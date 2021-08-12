ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних, в якому враховані виступи команд на Євро-2020 і Кубку Америки.
Збірна України в новому рейтингу втратила одну позицію - "жовто-сині" тепер розташовуються на 25-му рядку.
Лідер світового рейтингу залишився незмінним, а чемпіони Європи італійці піднялися з сьомого на п'яте місце. Також на дві позиції вгору піднялася Аргентина, яка виграла Кубок Америки. Водночас Португалія впала з п'ятого на восьме місце.
До топ-10 увірвалася збірна США, яка піднялася відразу на десять позицій.
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Топ-10 рейтингу ФІФА
1. Бельгія
2. Бразилія
3. Франція
4. Англія
5. Італія
6. Аргентина
7. Іспанія
8. Португалія
9. Мексика
10. США
25. Україна
Нагадаємо, на Євро-2020 збірна України вперше у своїй історії дійшла до чвертьфіналу.