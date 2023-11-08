Переможець матчу Україна - Італія отримає пряму путівку на Євро-2024 з футболу.

20 листопада збірна України зіграє проти національної команди Італії в рамках кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров назвав склад футболістів, викликаних на листопадовий збір команди, повідомляє офіційний сайт УАФ.

До основного списку потрапили 26 гравців. Ще четверо виконавців увійшли в резервний список. Варто відзначити, що двоє футболістів вперше отримали виклик в національну команду. Це-захисники київського "Динамо" Владислав Дубінчак і гравець австрійського клубу ЛАСК Максим Таловеров.

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Склад збірної України на матч з Італією

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (всі - "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (обидва - "Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток ("Дніпро-1" Дніпро), Максим Таловеров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (всі - "Шахтар" Донецьк), Олександр Караваєв ("Динамо" Київ), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа" Генуя, Італія), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1" Дніпро).

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).

Резервний список: Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Ванат (всі - "Динамо" Київ), Назарій Русин ("Сандерленд", Англія).

Нагадаємо, збірна України зіграє в листопаді два матчі: товариський поєдинок проти польської "Лехії" і матч заключного туру відбору на Євро-2024 з футболу проти збірної Італії.

Становище команд у групі з кваліфікації Євро-2024: Англія (6 матчів, 16 очок), Україна (7 матчів, 13 очок), Італія (6 матчів, 10 очок), Північна Македонія (6 матчів, 7 очок), Мальта (7 матчів, 0 очок).

Додамо, що переможець матчу Україна - Італія отримає пряму путівку на ЧЄ-2024 з футболу.

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