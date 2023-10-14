У суботу, 14 жовтня, збірна України зіграє проти Північної Македонії в рамках сьомого туру відбору на Євро-2024 з футболу.
Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров визначився із заявкою національної команди на цей поєдинок.
Як повідомляє прес-служба УАФ, Ребров не заявив на матч проти Північної Македонії Дениса Попова, Сергія Кривцова і Назарія Русина, які знаходяться в розташуванні збірної України.
Заявка збірної України:
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва - "Шахтар"), Олександр Караваєв ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб), Хорватія), Олександр Сваток ("Дніпро-1")
Півзахисники: Віталій Буяльський ("Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (всі – "Шахтар"), Олександр Піхаленок ("Дніпро-1"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія)
Нападники: Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо")
Нагадаємо, збірна України посідає третє місце в турнірній таблиці групи C. В активі "синьо-жовтих" 7 набраних очок. Стільки ж очок у Італії (2-е місце) і Північної Македонії (4-е місце). Лідирує в групі Англія - 13 балів. На останній сходинці йде Мальта - 0 очок.