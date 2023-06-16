Ребров не вважає збірну України фаворитом у грі з Північною Македонією.

У п'ятницю, 16 червня, збірна України в рамках третього туру кваліфікації Євро-2024 з футболу зіграє проти національної комнади Північної Македонії.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував майбутній поєдинок. 49-річний фахівець зазначив, що збірна України не є фаворитом у цьому протистоянні. Однак українська команда буде намагатися грати першим номером і нав'язувати супернику свій футбол.

"Я не вважаю, що ми фаворити. Ми граємо на виїзді, ми граємо проти міцної команди, яка показала це в останніх матчах. Ми повинні бути сконцентрованими, ми повинні показати на полі, що ми фаворити, але зараз я не вважаю, що ми фаворити.

Це буде інша гра в порівнянні зі збірною Німеччини. Ми розуміємо проти кого ми граємо, ми розуміємо силу збірної Північної Македонії, але як я говорив Ми повинні розуміти, як ми будемо грати.

Ця команда вибила Італію в плей-офф відбору на чемпіонат світу, перемогли Німеччину на виїзді. Ми поважаємо суперника, але ми повинні думати про свою гру.

Дуже важливо сконцентруватися на своїй грі, проаналізувати помилки, які ми зробили в матчі з Німеччиною і грати в свій футбол", - наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

Також наставник збірної України розповів про кадрову ситуацію в команді напередодні важливого матчу.

"У Піхальонка і Бондаря є певні пошкодження, але це пошкодження, які були отримані ще раніше. Це не пошкодження, які вони отримали в тренувальному процесі.

Миколенко почувається абсолютно нормально, він готується до гри. У нього є інші проблеми, але це не стосується майбутніх матчів. Всі хлопці здорові і готові грати", - сказав Ребров.

Додамо, що поєдинок проти Північної Македонії стане першим офіційним матчем для Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України.

Раніше "синьо-жовті" під керівництвом 49-річного фахівця зіграли товариський матч проти Німеччини. Гра завершилася внічию з рахунком 3:3.

Нагадаємо, Сергій Ребров був призначений головним тренером збірної України 7 червня.

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