У четвер, 1 лютого, відбувся поєдинок 20-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Хетафе" приймав мадридський "Реал".
Гра проходила на стадіоні "Колізеум" і завершилася впевненою перемогою гостей.
Рахунок у грі був відкритий на 14-й хвилині - форварда "Реала" Хоселу забив з передачі Лукаса Васкеса. На 56-й хвилині "вершкові" подвоїли свою перевагу, дубль оформив Хоселу. Асистував йому бразильський вінгер Вінісіус Жуніор.
"Хетафе" - "Реал" - 0:2
Голи: Хоселу, 14, 56
"Хетафе": Сорія, Суарес, Дуарте (Ріко, 46), Альдерете, Альварес, Кармона (Мартін, 46), Даконам (Латаса, 46), Мілья, Максимович (Сантьяго, 88), Майораль (Мата, 88), Грінвуд
"Реал": Лунін, Васкес, Рюдігер (Камавінга, 46), Начо, Менді, Вальверде, Чуамені, Модрич, Беллінгем (Карвахаль, 88), Хоселу (Браїм Діас, 88), Вінісіус (Родріго, 75)
Попередження: Даконам, 26 - Менді, 30
Відео голів:
Відзначимо, що український воротар "Реала" Андрій Лунін вийшов на цю гру в основному складі. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 7,1 бала.
Мадридський "Реал" набрав 57 очок і повернувся на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Хетафе" з 29 балами займає 10-й рядок.
У наступному турі іспанської Ла Ліги "Реал" зіграє проти мадридського "Атлетіко", а "Хетафе" зустрінеться з "Бетісом".