Андрій Лунін зіграв черговий "сухий" матч у складі мадридського "Реала".

У четвер, 1 лютого, відбувся поєдинок 20-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Хетафе" приймав мадридський "Реал".

Гра проходила на стадіоні "Колізеум" і завершилася впевненою перемогою гостей.

Рахунок у грі був відкритий на 14-й хвилині - форварда "Реала" Хоселу забив з передачі Лукаса Васкеса. На 56-й хвилині "вершкові" подвоїли свою перевагу, дубль оформив Хоселу. Асистував йому бразильський вінгер Вінісіус Жуніор.

Відео дня

"Хетафе" - "Реал" - 0:2

Голи: Хоселу, 14, 56

"Хетафе": Сорія, Суарес, Дуарте (Ріко, 46), Альдерете, Альварес, Кармона (Мартін, 46), Даконам (Латаса, 46), Мілья, Максимович (Сантьяго, 88), Майораль (Мата, 88), Грінвуд

"Реал": Лунін, Васкес, Рюдігер (Камавінга, 46), Начо, Менді, Вальверде, Чуамені, Модрич, Беллінгем (Карвахаль, 88), Хоселу (Браїм Діас, 88), Вінісіус (Родріго, 75)

Попередження: Даконам, 26 - Менді, 30

Відео голів:

Відзначимо, що український воротар "Реала" Андрій Лунін вийшов на цю гру в основному складі. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 7,1 бала.

Мадридський "Реал" набрав 57 очок і повернувся на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Хетафе" з 29 балами займає 10-й рядок.

У наступному турі іспанської Ла Ліги "Реал" зіграє проти мадридського "Атлетіко", а "Хетафе" зустрінеться з "Бетісом".

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