Енцо Фернандес потрапив у сферу інтересів мадридського "Реала".

Футболіст португальської "Бенфіки" і національної збірної Аргентини Енцо Фернандес може перейти в мадридський "Реал".

Як повідомляє Defensa Central, головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті особисто зацікавлений у запрошенні півзахисника в команду.

Проблемою для здійснення угоди може стати сума трансферу. Керівництво "Реала" готове заплатити 100 мільйонів євро за Фернандеса, в той час як "Бенфіка" хоче отримати за свого таланта 120 мільйонів євро.

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Додамо, що Енцо Фернандес прекрасно проявив себе у складі збірної Аргентини на чемпіонаті світу в Катарі і був визнаний найкращим молодим гравцем турніру.

У семи іграх мундіалю 21-річний півзахисник забив один гол і зробив одну результативну передачу.

Повідомляється, що "Реал" не єдиний клуб, який зацікавлений у трансфері Енцо Фернандеса. До 21-річного футболіста інтерес проявляють також англійський "Челсі" і французький ПСЖ.

Нагадаємо, збірна Аргентини стала переможцем ЧС-2022. У фіналі мундіалю "альбіселесте" перемогли збірну Франції в серії пенальті. Основний і додатковий час матчу завершився внічию з рахунком 3:3.

Збірна Аргентини стала чемпіоном світу втретє в своїй історії.

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