Президент КОНМЕБОЛ вручив футболістам збірної Аргентини чек на 10 мільйонів доларів.

У неділю, 18 грудня, завершився 22-й в історії чемпіонат світу з футболу. Планетарну першість цього року приймав Катар, а переможцем турніру стала збірна Аргентини.

Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) виплатила футболістам збірної Аргентини призові в розмірі 10 мільйонів доларів за перемогу на катарському мундіалі.

Президент організації Алехандро Домінгес опублікував в соціальній мережі фото, як гравці в роздягальні отримують призовий сертифікат на цю суму.

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Варто зазначити, що гравцям виплатили лише частину всіх грошей, тоді як Аргентина за перемогу на ЧС-2022 отримає в сумі 43 мільйони доларів.

Збірна Франції, яка посіла друге місце на турнірі, за свою участь заробила 30 мільйонів доларів.

Національна команда Хорватії за третє місце на мундіалі в Катарі отримала 27 мільйонів доларів, а збірна Марокко, яка посіла четверте місце, заробила 25 мільйонів.

При цьому призовий фонд чемпіонату світу-2022 у Катарі становив 440 мільйонів доларів.

Нагадаємо, національна збірна Аргентини перемогла у фіналі ЧС-2022 Францію в серії пенальті. Основний і додатковий час матчу завершився внічию з рахунком 3:3.

Аргентина стала чемпіоном світу втретє в своїй історії. Раніше "альбіселесте" вигравали мундіаль в 1978 і 1986 роках.

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