Ярослав Ракицький став найстаршим українцем, який забивав у ЛЧ.

У середу, 4 жовтня, донецький "Шахтар" героїчно переміг бельгійський "Антверпен" в рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

"Гірники" поступалися після першого тайму з рахунком 0:2, але зуміли зробити камбек у другому таймі і вирвати перемогу в цій грі - 3:2.

Один з голів "Шахтаря" в цій грі забив центральний захисник Ярослав Ракицький. Для нього цей гол став знаковим, оскільки дозволив побити унікальний рекорд легенди українського футболу Андрія Шевченка.

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Ярослав Ракицький забив "Антверпену" у віці 34 років і 62 днів і став найстаршим українським футболістом, який відзначився голом у Лізі чемпіонів.

Андрій Шевченко забивав у Лізі чемпіонів у ворота міланського "Інтера" у віці 33 років і 36 днів.

Також гол у матчі проти "Антверпена" став 50 результативною дією Ракицького у складі "гірників". На його рахунку 17 голів і 33 гольових передачі в 346 матчах у складі "Шахтаря".

До вашої уваги відео голу Ракицького:

Додамо, що після двох турів Ліги чемпіонів в активі "Шахтаря" три очки. "Гірники" посідають третє місце в групі H. Стільки ж очок і у "Порту", який йде другим. Лідирує в квартеті "Барселона", яка набрала 6 очок. У "Антверпена" 0 очок і останнє місце.

У наступному турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Барселони". Матч відбудеться 25 жовтня.

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