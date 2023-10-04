"Шахтар" посідає третє місце в групі H після двох турів.

У середу, 4 жовтня, відбувся поєдинок другого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Антверпен" приймав донецький "Шахтар".

Гра проходила на стадіоні "Босейлстадіон" в Белігії і завершилася з рахунком 3:2 на користь гостей.

Футболісти бельгійського клубу дуже швидко повели в рахунку - вже на 3-й хвилині зустрічі відзначився Арбнор Муя. На 33-й хвилині Мішель-Анж Баліквіша подвоїв перевагу "Антверпена", забивши з передачі Артура Вермерена.

Відео дня

У другому таймі "Шахтарю" вдалося зробити неймовірний камбек і повністю перевернути хід зустрічі. Спочатку на старті другої половини зустрічі Данило Сікан відіграв один м'яч. Потім на 71-й хвилині ударом зі штрафного гол забив Ярослав Ракицький і зрівняв рахунок у грі. Ще через п'ять хвилин Данило Сікан оформив дубль і вивів "Шахтар" вперед.

У компенсований час бельгійці могли зрівняти рахунок та вирвати нічию у цій грі, але досвідчений захисник Тобі Алдервейрелд не зміг реалізувати пенальті.

"Антверпен" - "Шахтар" - 2:3

Голи: Муя, 3, Баліквіша, 34 - Сікан, 48, 76, Ракицький, 71

"Антверпен": Бюте, Вейндал (Іленіхена, 83), Кулібалі, Алдервейрелд, Батає, Кейта (Юсуф, 83), Вермеєрен, Еккеленкамп (Валенсія, 74), Баліквіша, Янссен, Муя (ван ден Бош, 87)

"Шахтар": Різник, Конопля, Матвієнко, Ракіцький, Азаров, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Криськів, Сікан (Швед, 87)

Попередження: Кейта (12), Янссен (37) – Конопля (36), Ракіцький (66), Сікан (82)

У першому турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" програв "Порту" (1:3), а "Антверпен" був розгромлений "Барселоною" (0:5). Таким чином, після двох турів "гірники" з 3 балами посідають третє місце. "Антверпен" (0 очок) - останній.

У третьому турі Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Барселони", а "Антверпен" зустрінеться з "Порту".

Вас також можуть зацікавити новини: