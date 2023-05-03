Нападник ПСЖ і збірної Аргентини Ліонель Мессі був відсторонений від роботи з командою на два тижні і позбавлений зарплати за цей період.
За інформацією L'Equipe, клуб прийняв рішення покарати знаменитого футболіста за несанкціоновану поїздку до Саудівської Аравії. Він пропустив тренування команди в понеділок, 1 травня, після самовільного від'їзду в арабську країну.
Повідомляється, що це рішення було прийнято керівництвом клубу, включаючи тренера Крістофа Галтьє і футбольного радника Луїша Кампуша.
Нагадаємо, у неділю, 30 квітня, ПСЖ сенсаційно програв "Лор'яну" з рахунком 1: 3 в чемпіонаті Франції.
Після цієї гри Мессі поїхав до Саудівської Аравії, оскільки це є частиною його обов'язків як посла держави в галузі туризму. Однак головний тренер парижан Крістоф Гальтьє і радник клубу з футбольних питань Луїш Кампуш не погодили цю поїздку.
Через відсторонення Мессі гарантовано пропустить матчі проти "Труа" і "Аяччо".
Джерело повідомляє, що якщо сторони не зможуть вирішити конфлікт, то можливо, гра проти "Лор'яна" стане останньою для Мессі у футболці паризького клубу.
У нинішньому сезоні Ліонель Мессі зіграв у складі ПСЖ 28 матчів, забив 15 голів і віддав 15 гольових передач.