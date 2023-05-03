Ліонель Мессі не зіграє в двох найближчих матчах ПСЖ.

Нападник ПСЖ і збірної Аргентини Ліонель Мессі був відсторонений від роботи з командою на два тижні і позбавлений зарплати за цей період.

За інформацією L'Equipe, клуб прийняв рішення покарати знаменитого футболіста за несанкціоновану поїздку до Саудівської Аравії. Він пропустив тренування команди в понеділок, 1 травня, після самовільного від'їзду в арабську країну.

Повідомляється, що це рішення було прийнято керівництвом клубу, включаючи тренера Крістофа Галтьє і футбольного радника Луїша Кампуша.

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Нагадаємо, у неділю, 30 квітня, ПСЖ сенсаційно програв "Лор'яну" з рахунком 1: 3 в чемпіонаті Франції.

Після цієї гри Мессі поїхав до Саудівської Аравії, оскільки це є частиною його обов'язків як посла держави в галузі туризму. Однак головний тренер парижан Крістоф Гальтьє і радник клубу з футбольних питань Луїш Кампуш не погодили цю поїздку.

Через відсторонення Мессі гарантовано пропустить матчі проти "Труа" і "Аяччо".

Джерело повідомляє, що якщо сторони не зможуть вирішити конфлікт, то можливо, гра проти "Лор'яна" стане останньою для Мессі у футболці паризького клубу.

У нинішньому сезоні Ліонель Мессі зіграв у складі ПСЖ 28 матчів, забив 15 голів і віддав 15 гольових передач.

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