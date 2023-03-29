Ліонель Мессі забив свій 100-й гол за національну збірну.

У ніч на 29 березня відбувся товариський поєдинок між національними збірними Аргентини і Кюрасао.

Гра завершилася нищівною перемогою діючих чемпіонів світу з рахунком 7:0.

Рахунок у грі був відкритий на 20-й хвилині - гол забив форвард ПСЖ Ліонель Мессі. Через три хвилини подвоїв перевагу Ніколас Гонсалес. На 33-й хвилині Мессі оформив дубль. Третій гол у матчі на 35-й хвилині після передачі Мессі забив Енцо Фернандес з "Челсі". Через дві хвилини Мессі забив третій гол у цій грі. Гольову передачу йому віддав Джовані Ло Чельсо.

На 78-й хвилині з пенальті забив Анхель Ді Марія. Гонсало Монтіель на 87-й хвилині встановив підсумковий рахунок на табло після пасу Пауло Дібали.

Аргентина - Кюрасао - 7:0

Голи: Мессі, 20, 33, 37, Ніколас Гонсалес, 23, Енцо Фернандес, 35, Ді Марія, 78 (пен), Монтіель, 87

Огляд матчу:

Варто відзначити, що капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі завдяки голам у цій грі увійшов в історію світового футболу і своєї збірної. Для 35-річного футболіста ці м'ячі стали 100-м, 101-м і 102-м у складі національної команди.

Таким чином, Мессі став лише третім футболістом, який забивав за збірну більше ста голів. Рекордсменом є нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду, в активі якого 122 голи за національну команду. На другій позиції Алі Даеі, який забив за збірну Ірану 109 м'ячів.

Всього за свою кар'єру Мессі забив 803 голи.

Нагадаємо, разом зі збірною Аргентини Ліонель Мессі виграв чемпіонат світу 2022 року в Катарі, будучи капітаном. 35-річний форвард був визнаний найкращим гравцем катарського мундіалю.

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