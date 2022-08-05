Ніко Янкович відзначився шедевральним голом прямим ударом з кутового.

У четвер, 4 серпня, були зіграні перші матчі в рамках третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Один з останніх матчів ігрового дня, в якому "Зріньскі" зустрічався з "Тоболом", подарував справжню насолоду.

Молодий хорватський захисник "Зріньскі" Ніко Янкович відзначився шедевральним голом прямим ударом з кутового. Він закрутив м'яч по унікальній траєкторії під дальню штангу, перекинувши голкіпера.

Балканська преса вже охрестила цей шедевр заявкою на гол сезону.

Цей гол залишився єдиним у матчі - "Зріньскі" переміг і наблизився до виходу в наступний раунд.

Варто додати, що команди по ходу матчу грали вдесятьох: спочатку на 55-й хвилині у "Зріньскі" був вилучений Йосип Чорлука, а на 84-й у "Тобола" Жарко Томашевич.

"Зріньскі" - "Тобол" - 1:0

Гол: Янкович, 76

Відео голу:

Нагадаємо, 4 серпня свій перший матч у рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій також зіграла луганська "Зоря". Український клуб здобув перемогу над румунською "Університатею" з рахунком 1:0.

Матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій заплановані на 11 серпня.

Вас також можуть зацікавити новини: