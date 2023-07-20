Олександр Хацкевич працюватиме в аматорському клубі.

Колишній тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич знайшов собі нове місце роботи.

49-річний фахівець став радником-консультантом аматорського клубу "Скра 1921", повідомляє прес-служба команди з Варшави.

"Зараз є вільний час не тільки для сім'ї, але і для гри в футбол з друзями. Польський клуб, з яким я буду працювати, аматорський, професійних гравців там немає, але рівень футболу досить високий.

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Хочу допомогти хлопцям досягти успіху. Професійна допомога тренеру "Скра 1921", розкриття потенціалу в окремих гравців і всієї команди, а також підготовка до переходу на професійний рівень - це буде в центрі моєї уваги", - заявив Хацкевич.

Нагадаємо, Олександр Хацкевич очолив "Динамо" у 2017 році. З "біло-синіми" білоруський фахівець двічі виграв Суперкубок України.

У серпні 2019 року Хацкевич був звільнений з посади головного тренера "Динамо". Це сталося після вильоту киян з кваліфікації Ліги чемпіонів від бельгійського "Брюгге".

Останнім місцем роботи Хацкевича був кіпрський клуб "Карміотісса". Під його керівництвом команда зіграла всього шість матчів.

Також білоруський тренер працював у мінському "Динамо", "Вітебську", збірній Білорусі та "Роторі".

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