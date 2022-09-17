48-річний білорус вже приїхав на Кіпр.

Колишній головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич очолить "Карміотіссу" з чемпіонату Кіпру.

Про це пише Goal Cyprus.

48-річний білорус вже приїхав на Кіпр. Він і керівництво клубу перебувають на фінальній стадії переговорів. У найближчі години "Карміотісса" офіційно оголосить про призначення Хацкевича.

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"Карміотісса" після 4 турів йде 12-ю з 14 команд чемпіонату Кіпру.

Олександр Хацкевич: кар'єра тренера після відходу з "Динамо"

Білорус був звільнений з київського "Динамо" за незадовільні результати після матчу кваліфікації Ліги чемпіонів з бельгійським "Брюгге" в серпні 2019 року.

Хацкевич очолив російський "Ротор" у грудні 2019 року. У сезоні 2019/20 він привів "Ротор" до перемоги у ФНЛ (другий за престижем футбольний дивізіон у Росії). В березні 2021 року білоруса звільнили з "Ротору". Відтоді Хацкевич перебуває у творчій відпустці.

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