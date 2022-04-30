Екс-тренер "Динамо" засудив дії білоруського диктатора.

Колишній тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич звинуватив президента Білорусі Олександра Лукашенка в тому, що він не розмовляє білоруською мовою.

Про це стало відомо з інтерв'ю Хацкевича для YouTube-каналу "Бомбардир".

За словами Хацкевича, Лукашенко - співучасник злочинів Путіна й РФ, які розв'язали війну в Україні.

"Якщо президент країни не розмовляє своєю мовою, то він може й слова гімну не до кінця розуміти. Не розуміти, що білоруси – це все-таки мирні люди. Якщо летять ракети з Білорусі, якщо злітають літаки, базується важка техніка та артилерія, то ти вже співучасник цього", – сказав Хацкевич.

48-річний білорус Хацкевич очолював "Динамо" (Київ) з червня 2017 до серпня 2019 року та привів команду до двох перемог у Суперкубку України. Під його керівництвом "біло-сині" тричі фінішували другими у чемпіонаті України та не змогли жодного разу пробитися до групового раунду Ліги чемпіонів.

Після звільнення з "Динамо" Хацкевич переїхав у Росію для роботи у волгоградському "Роторі", де пропрацював 1,5 року.

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