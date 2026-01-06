Пожежа на курорті у Швейцарії: футболіст врятував свою дівчину та отримав опіки 30% тіла

Наразі він проходить лікування у спеціалізованому опіковому центрі.

19-річний футболіст "Меца" Тахіріс Дос Сантос під час пожежі на курорті Кран-Монтана у Швейцарії врятував свою дівчину та отримав опіки близько 30% тіла. Як повідомляє blue News, спершу футболісту вдалося вибратися з будівлі, утім, дізнавшись, що його дівчина залишилася всередині, він без вагань повернувся назад, до охопленого вогнем бару Le Constellation.

У результаті Дос Сантос отримав опіки приблизно 30% тіла. За словами агента спортсмена, стан гравця тяжкий, але стабільний: він перебуває при свідомості та дихає самостійно, що лікарі вважають позитивним знаком.

Наразі футболіст проходить лікування у спеціалізованому опіковому центрі в Штутгарті. Його дівчина також була госпіталізована.

Зауважується, що Тахіріс виступає за другу команду "Меца" з літа 2024 року. Агент наголошує, що клуб і близькі повністю підтримують його на шляху до відновлення, зазначаючи, що футболісту доведеться впоратися не лише з фізичними, а й із психологічними травмами.

Пожежа на гірськолижному курорті у Швейцарії - що відомо

Як повідомлялося, на Новий рік пожежа в барі Le Constellation на швейцарському альпійському курорті Кран-Монтана забрала життя близько 40 людей, а ще 115 зазнали поранень, здебільшого тяжких.

Трагедія, яку назвали найстрашнішою в історії Швейцарії, сталася після опівночі в переповненому закладі. Серед загиблих - молоді люди, зокрема підлітки.

За словами очевидців, перед початком пожежі в барі використовували пляшки шампанського з палаючими бенгальськими вогниками. Було оголошено про проведення розслідування.

