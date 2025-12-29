Globe Soccer Awards-2025: названо найкращого футболіста світу

Найкращою командою стала ПСЖ.

В неділю, 28 грудня, в Дубаї пройшла церемонія нагородження премії Globe Soccer Awards, що визнає досягнення у футболі. Найкращим футболістом 2025 року став французький вінгер, гравець ПСЖ Усман Дембеле.

У цій номінації Дембеле випередив 25 суперників, серед яких, зокрема, Ламін Ямаль з "Барселони", Гаррі Кейн з "Баварії" та його експартнер по команді Джанлуїджі Доннарумма.

Переможцем цієї премії Дембеле став уперше. А серед гравців ПСЖ у номінації перемагав лише Кіліан Мбаппе – у 2021 році. Рекорд у отриманні нагород у цій номінації належить Кріштіану Роналду - він здобував її аж шість разів.

Цього року Дембеле загалом зібрав усі найбільші особисті відзнаки в світовому футболі: гравцем року його також визнали організатори "Золотого м'яча" та ФІФА.

У свою чергу Ламін Ямаль з "Барселони" переміг одразу в двох номінаціях: був визнаний найкращим нападником та став лауреатом премії Дієго Марадони, якою відзначають за найкращі вміння й талант у грі з м'ячем.

Футболісткою року визнали Айтану Бонматі, що у 2025-му також перемагала у номінації на "Золотий м'яч" та у премії The Best FIFA.

Загалом список переможців Globe Soccer Awards-2025 виглядає так:

Найкращий футболіст : Усман Дембеле (ПСЖ / Франція)

: Усман Дембеле (ПСЖ / Франція) Найкраща футболістка : Айтана Бонматі ("Барселона" / Іспанія)

: Айтана Бонматі ("Барселона" / Іспанія) Найкращий чоловічий клуб : ПСЖ

: ПСЖ Найкращий жіночий клуб : "Барселона"

: "Барселона" Найкращий півзахисник : Вітінья (ПСЖ / Португалія)

: Вітінья (ПСЖ / Португалія) Найкращий форвард : Ламін Ямаль ("Барселона" / Іспанія)

: Ламін Ямаль ("Барселона" / Іспанія) Найкращий молодий гравець : Дезіре Дуе (ПСЖ / Франція)

: Дезіре Дуе (ПСЖ / Франція) Премія Дієго Марадони : Ламін Ямаль ("Барселона" / Іспанія)

Кому в цьому році дістався Золотий м'яч

22 вересня в Парижі пройшла церемонія вручення "Золотого м’яча 2025". Нагороду найкращому футболісту світу від авторитеного журналу France Football було вручено французькому вінгеру ПСЖ Усману Дембеле. Тоді його конкурентом в цій номінації також був іспанський вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, який в цьому голосуванні опинився на другому місці. Водночас Ямаль вдруге поспіль виграв Трофей Копа як найкращий молодий футболіст світу.

Найкращим чоловічим клубом року визнано ПСЖ. Найкращим тренером року було обрано головного тренера ПСЖ Луїса Енріке.

