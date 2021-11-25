Луганському клубу потрібно перемагати в Римі, щоб розраховувати на вихід в плей-офф турніру.

Луганська "Зоря" в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій зіграє в гостях проти римської "Роми". Поєдинок пройде на стадіоні "Олімпіко" в Римі 25 листопада.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу "Рома" - "Зоря".

Рома - Зоря: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 22.00.

"Рома"

Римська "Рома" зараз демонструє далеко не найкращі резальтати, а тому для підопічних Жозе Моуріньо ніякий інший результат матчу з "Зорею", окрім як перемога, буде вважатися провалом.

Турнірне становище римлян в групі ЛК таке, що для виходу в плей-офф їм потрібно перемагати "Зорю". "Рома" провально зіграла обидва матчі проти норвезького "Буде-Глімта", програвши в гостях з рахунком 6:1 і зігравши внічию в Римі 2:2. В активі італійського клубу 7 набраних балів і друга позиція в групі. У "Буде-Глімта", який йде першим - 8 балів. Норвезький клуб зіграє в п'ятому турі проти ЦСКА Софії і найімовірніше візьме три очки в цій зустрічі. Відпускати норвежців римляни не мають наміру.

Перед матчем проти "Зорі" підопічні Жозе Моуріньо зіграли матч чемпіонату Італії проти "Дженоа" Андрія Шевченка і виграли з рахунком 2:0, тим самим перервавши свою серію без перемог, яка налічувала три матчі.

Матч проти "Дженоа" показав, що "Рома" знаходиться в хорошій формі після перерви на міжнародні ігри і, отже, команді Віктора Скрипника доведеться дуже непросто в Римі.

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"Зоря"

Луганський клуб невдало стартував у цьому розіграші Ліги конференцій, програвши два стартові матчі проти "Буде-Глімта" на виїзді з рахунком 3:1 і вдома "Ромі" (0:3). Здавалося, що після стартових двох турів "Зоря" вже не зможе зачепитися за путівку в плей-офф, проте луганчани не здалися і проявили свій характер в наступних двох турах, здобувши дві перемоги над болгарським ЦСКА Софія. Ці дві перемоги дозволили луганчанам повернутися в турнірну боротьбу і претендувати знову на вихід до наступного раунду турніру.

Перед матчем проти "Роми" підопічні Віктора Скрипника поступилися аутсайдеру УПЛ "Львову" на виїзді з рахунком (2:1), але навряд-чи варто враховувати цей результат, оскільки" Зоря", найімовірніше, була зосереджена на підготовці до гри в Римі.

Незважаючи на те, що "Зоря" крупно програла "Ромі" в матчі першого кола, гра в Римі може бути успішною для луганчан. Жозе Моуріньо зосереджений зараз на боротьбі в Серії А, і можливо, виступи в Лізі конференцій для римлян не є першорядним результатом. Якщо "Зоря" покаже в цій грі свій максимум, покаже характер, то у них є можливість зачепитися за перемогу, і потім в заключному турі взяти реванш у "Буде-Глімт" за поразку в першому турі, і як підсумок, вийти в плей-офф Ліги конференцій. Такий резульат був би великим успіхом для української команди і вболівальники вірять, що це під силу команді Віктора Скрипника.

Хто не зіграє?

У "Роми" перед матчем з "Зорею" є вагомі кадрові втрати. Не зіграють в Римі Крістанте, Спінаццола і Калафьорі - ключові гравці римського клубу. Ймовірно, що ще деяким гравцям основи Моуріньо дасть відпочинок, оскільки далі у "Роми" непрості ігри в Серії А. Це шанс для"Зорі". У луганського клубу травмований тільки воротар Микита Шевченко і під питанням участь Кочергіна. Решта футболістів в повній бойовій готовності знаходяться і будуть боротися за потрібний результат.

Орієнтовні склади

"Рома": Патрісіу, Карсдорп, Смоллінг, Кумбулла, Ібаньєс, Верету, Пеллегріні, Дзаньоло, Мхітарян, Ель-Шаараві, Абрахам

"Зоря": Мацапура, Фаворов, Імереков, Вернидуб, Снурніцин, Назаріна, Булеца, Хомченовський, Аллахьяр, Громов, Шахаб

Слова перед матчем

Головний тренер "Роми" Жозе Моуріньо:

"Якщо ми обіграємо "Зорю", ми залишимося в грі. Якщо ми програємо - вилетимо. Нічия залишає долю на останній тур. Для нас матч з "Зорею" - це фінал. Складно грати в Серії А і Лізі конференцій одночасно, але це проблема, яку хочеться мати.

Ми втратили всіх лівих захисників. У зв'язку з цією неприємною ситуацією ми розробили іншу схему, але склад не підходить для такої гри. Гравці будуть змушені адаптуватися. Ми будемо шукати баланс і зіграємо з Верету. Вінья тренувався з командою, ми з ним визначимося пізніше. Можливо, він зіграє.

Абрахам багато працює для команди і дуже допомагає нам у побудові гри, навіть в обороні, своїм пресингом. Він навчився діяти як командний гравець. Рано чи пізно він почне забивати, тоді у нього буде все, що необхідно. Однак травми обмежують його можливості.

Завтра Абрахам, Дзаньоло і Патрісіу зіграють проти "Зорі". Я не чекаю нічого особливого від Дзаньоло, я чекаю кращого від команди - ми повинні зробити все, щоб перемогти".

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник:

"Силу "Роми" ми відчули ще під час гри в Запоріжжі. Звичайно, явний фаворит - це наш суперник, але якщо подивитися на турнірну таблицю, то вона нам надає сміливості. Але було б навіть не чесно, якби ми не розраховували на позитивний результат. Але для цього нам потрібно "стрибнути вище голови". Мені здається, що моїй команді це під силу.

Ми тільки вийшли з паузи. У нас 2 тижні були спокійні, без метушні. Гратимуть найсильніші, втомлених, я впевнений, немає. Є хлопці, які відчувають легке нездужання, але коли бачиш своє прізвище на табло і виходиш на футбольне поле, всі "болячки" забуваються. На прекрасному стадіоні, з кваліфікованою командою і пекельними вболівальниками грати в насолоду, це мрія кожного не тільки молодого, а й досвідченого гравця. Ми пишаємося своїм перебуванням тут і з нетерпінням чекаємо поєдинку. Постараємося гідно представити і "Зорю" Луганськ, і Україну".

Арбітр

Матч між римською "Ромою" і луганською "Зорею" обслужить румунська бригада арбітрів на чолі з Іштваном Ковачем. Цей арбітр судив відбірковий матч у Лізі Європи УЄФА для луганської "Зорі" проти віденського "Рапіда" у Запоріжжі (2:3).

Автор: Володимир Медяник