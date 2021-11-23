Луганський клуб зіграє в Римі проти команди Жозе Моурінью.

25 листопада відбудеться поєдинок передостаннього туру групового раунду Ліги конференцій між римською "Ромою" та луганською "Зорею".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Рома - Зоря.

Букмекери назвали господарів поля беззаперечними фаворитами протистояння. На перемогу "Роми" дається коефіцієнт 1,17, на нічию - 7,50, а на звитягу "Зорі" - 15,00.

На те, що "Зоря" не програє на виїзді, можна зробити ставку з коефіцієнтом 5,10, а на те, що "Рома" не програє - 1,01.

Рома - Зоря: перед матчем

Гра розпочнеться 25 листопада о 22:00 у Римі на арені "Стадіо Олімпіко". Команди раніше зустрічалися лише одного разу - цієї осені "Рома" розгромила "Зорю" в другому турі Ліги конференцій.

Положення команд у групі С після чотирьох турів: "Буде-Глімт" - 8 очок, "Рома" - 7, "Зоря" - 6, ЦСКА - 1.

Перед поєдинком з "Ромою" луганці в рамках УПЛ сенсаційно програли "Львову". А підопічні Жозе Моурінью у минулому турі Серії А обіграли "Дженоа" Андрія Шевченка.

Обслуговувати матч буде румунська бригада арбітрів на чолі з Іштваном Ковачем.

Автор: Артем Будрін