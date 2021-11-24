Український клуб спробує відібрати у римлян друге місце в групі.

Луганська "Зоря" 25 листопада проведе виїзний поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги конференцій проти італійської "Роми". Гра відбудеться на арені "Стадіо Олімпіко" в Римі.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Рома - Зоря.

Рома - Зоря: де дивитися матч

У прямому ефірі це протистояння покаже медіасервіс MEGOGO. Також трансляція матчу буде доступна на платформі "Volia TV".

Стартовий свисток пролунає о 22.00.

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Рома - Зоря: перед матчем

Команди раніше зустрічалися лише одного разу - цієї осені "Рома" розгромила "Зорю" в другому турі Ліги конференцій.

Положення команд у групі С після чотирьох турів: "Буде-Глімт" - 8 очок, "Рома" - 7, "Зоря" - 6, ЦСКА - 1.

Перед поєдинком з "Ромою" луганці в рамках УПЛ сенсаційно програли "Львову". А підопічні Жозе Моурінью у минулому турі Серії А обіграли "Дженоа" Андрія Шевченка.

Обслуговувати матч буде румунська бригада арбітрів на чолі з Іштваном Ковачем.

Автор: Артем Будрін