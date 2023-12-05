Півзахисник "Руха" Ілля Квасниця може продовжити кар'єру в іспанському чемпіонаті.

Іспанська "Жирона" проявляє інтерес до півзахисника львівського "Руха" і молодіжної збірної України Іллі Квасниці.

Про це повідомив український журналіст Віктор Вацко. За його інформацією, "Жирона" розглядає 20-річного вінгера в якості потенційної заміни Віктору Циганкову, який може покинути клуб в майбутньому.

За даними джерела, за Квасницею також спостерігає іспанська "Валенсія".

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"Я знаю, що "Жирона" і "Валенсія" дивилися Квасницю. У "Жирони" серйозні плани по відношенню до нього. Якщо продадуть Циганкова, з того, що мені розповідали, на якого є попит, то Квасницю розглядають мало не як спадкоємця Циганкова", - сказав Вацко.

Відзначимо, що в поточному сезоні Ілля Квасниця зіграв у складі львівського "Руха" 18 матчів, в яких забив 6 голів і віддав 5 гольових передачі. Також на його рахунку 6 матчів, два голи і один асист у складі молодіжної збірної України.

Портал Transfermarkt оцінює українського півзахисника в 400 тисяч євро.

Нагадаємо, у складі іспанської "Жирони" виступають два представники збірної України - Віктор Циганков і Артем Довбик. Обидва виступають досить успішно. В активі Довбика в цьому сезоні 15 ігор, 7 голів і 6 гольових передач. Циганков відзначився 3 голами і 2 асистами в 14 іграх.

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