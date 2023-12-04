"Рух" і "Зоря" не змогли забити голів у поєдинку 16-го туру чемпіонату України.

У понеділок, 4 грудня, відбувся поєдинок 16-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймала львівський "Рух".

Гра проходила на стадіоні "Авангард" в Ужгороді і завершилася внічию.

Поєдинок "Зорі" і "Руха" вийшов не багатим на гострі моменти і голи. Команди створили кілька можливостей, щоб забити, проте реалізувати їх не змогли. У підсумку гра завершилася безгольовою нічиєю.

Відео дня

"Зоря" - "Рух" - 0:0

"Зоря": Сапутін, Батагов, Джордан (Данченко, 60), Боль, Кірюханцев, Мишнєв, Чурко, Нагнойний (Бугай, 82), Антюх (Горбач, 60), Алефіренко (Жан, 82), Герреро

Запасні: Турбаєвський, Жилкін, Дришлюк, Мічін, Венделл

"Рух": Ледвій, Сич, Слюбик, Дідик, Роман, Сапуга, Плюман (Підгурський, 80), Пастух, Квасниця, Рунич (Соломон, 70), Карабін (Федір, 70)

Запасні: Герета, Паньків, Непейпієв, Лях, Альваренга, Едсон, Місік, Довгий, Холод

"Рух" набрав 25 очок і займає п'яте місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. "Зоря" з 11 балами йде на 15-й позиції.

У наступному турі чемпіонату України львівський "Рух" зіграє проти полтавської " Ворскли", а луганська "Зоря" зустрінеться з "Кривбасом".

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